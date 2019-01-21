Türel, bu katalogların seçmene verilen sözler olduğunu belirterek, “Vatandaşa söz veriyoruz ama o sözlerimizi geçmişte ne kadar yapmışız, ne kadar yapamamışız. Bunların hesabının seçmen nezdinde analizinin yapılması o şehrin kazanmasına çok ciddi katkı sağlayacaktır” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, NTV'ye konuk oldu. Burak Özcan'ın sorularını yanıtlayan Başkan Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği vizyon projelerle şehrin çok iyi bir noktaya geldiğine işaret ederek, yaklaşan yerel seçimle ilgili de konuştu. “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyen Başkan Türel, seçmenlerin de adayları değerlendirirken, geçmiş dönem seçim kataloglarındaki vaatlerin ne kadarını yerine getirebildiğine dikkat etmesini istedi.

Antalya'da tarihi hizmetlere imza attık

31 Mart seçimlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Başkan Türel, yerel seçimlerin Antalya'ya yapılacak hizmetlerin önemi, gelecek vizyonu, Antalya'nın geleceğe hazırlanması açısından tarihi bir seçim olacağını belirtti. Seçime yönelik bütün hazırlıklarını tamamladığını söyleyen Başkan Türel “Antalya'da her iki belediye başkanlığı dönemimde de gerçekten tarihi hizmetlere imza attık. Ve şimdide bunu çok daha ileri bir noktaya taşıyacak çalışmaları yapmanın heyecanı içerisindeyiz” diye konuştu.

Seçimin siyasi yarıştan öte adayların değil projelerin yarıştığı bir seçim olmasını istediğini dile getiren Başkan Türel, “Kim hangi projesiyle halkın gündemine gelecek, kim o projeleri söyledikten sonra yapabilecek? Büyükşehir veya ilçe belediye başkanlıklarına aday olan varsa belediye başkanlarının geçmiş dönem kataloglarının incelenip seçimde hangi sözleri vermişler, hangilerini yapmışlar, hangilerini yapamamışlar seçmen tarafından da dikkatli bir şekilde incelenmesi lazım” dedi.

10 farklı müze projesi yürütülüyor

Antalya'nın kültür ve sanat şehri olduğuna vurgu yapan Başkan Türel bir şehrin marka değerini arttırmak için o şehrin kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu noktada Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent müzesinden İslam medeniyetleri müzesine, doğa yaşam parkından çocuk müzesine, deniz müzesine kadar 10 farklı müze projesini yürüttüğüne değinen Türel, “Bunların bir kısmı artık açılış aşamasında. Dolayısıyla Antalya kültür ve sanat şehridir. Antalya, Aspendos Tiyatrosu'na çok daha iyilerini eklemek durumundadır. Şimdi artık gündemimizde Antalya'yı bir sinema şehri yapacak organizasyonlar, sineme stüdyoları, festival sarayları ve sadece festivallerin olduğu bir Antalya değil, sinema endüstrisinin de üretim içerisinde olduğu ve Antalya'nın zenginleşmesinde katkı koyacak bir Antalya'dan bahsediyorum” şeklinde konuştu.

Boğaçayı projesi ile Antalya zenginleşecek

Boğaçayı Projesi'nin önemine değinen Başkan Türel, şunları söyledi: “Önümüzdeki hafta yeşil alan, rekreasyon bölümümüzü açıyoruz. Etap etap devam edecek. Antalya'ya karaya doğru 40 kilometreye yakın bir sahil kazandıracağız. Biz şu anda aşağı yukarı bir buçuk kilometrelik kısmını Antalya'ya açıyoruz. Ama onun devamında etap etap sinema stüdyoları, hatta safari park, hayvanat bahçelerine kadar gidecek çok önemli eğlence merkezlerinin olacağı, sinema stüdyolarının olduğu içinde sinema akademisinin de bulunduğu konaklama tesislerinin de olduğu bir projeden bahsediyoruz ki bu Antalya'nın zenginleşmesine neden olacak bir proje diyoruz. Neden? Çünkü bu projenin içerisinde 10 bin vatandaşımız istihdama katkı sağlayacak bir proje. İş sahibi, aş sahibi olacak.”