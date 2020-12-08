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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek göreve başladı

Korona virüs tedavisi başarıyla tamamlanan ve 5 gün önce taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek,mesaisine başladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarısı yapmıştı. Tedavi sürecinde özel hastanede durumu ağırlaşan Böcek, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Muhittin Böcek'e trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) tedavisi uygulandı. Sağlık durumu iyiye giden Başkan Böcek, 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alındı. Sağlığına kavuşan Böcek, 3 Aralık'ta ise evine taburcu edildi.



"Selamladı"


5 gün evinde dinlenen Başkan Böcek, bugün saat 14.45 sıralarında makam aracı ve korumaları eşliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Başkan Böcek, kendisini bekleyen vatandaş ve gazetecileri camdan selamladı. Baş parmağıyla tamam işareti yapan Böcek, “ Önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapacağım. Sizleri selamlıyorum.” dedi.


Vatandaşlar Böcek'i “Başkanım başkanım” sözleriyle karşıladı.


Başkan Muhittin Böcek, daha sonra makam aracıyla otoparka indi ve makamına geçti.

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