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Antalya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de meydana gelen 6.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan 5 itfaiye aracıyla 17 kişilik arama kurtarma timi, enkazda gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca yine belediye tarafından gönderilen mobil aş evi, gıda kolileri ve battaniyeler, depremzedelere ulaştırıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem haberini alır almaz arama kurtarma ve sosyal hizmet ekiplerini seferber etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 adet tam donanımlı kurtarma aracı ve 17 kişilik arama kurtarma ekibi Hürriyet İstasyonu'ndan İzmir'e doğru yola çıktı.


Akşam saatlerinde İzmir'e ulaşan arama kurtarma timi, yıkılan binaların olduğu Bayraklı ilçesine gelerek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin, enkaz altında kalan ya da kalanlar olup olmadığına yönelik çalışmaları sürüyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce Elazığ depreminde de görev alan mobil aşevi de İzmir' ulaştı. 5 bin kişilik sıcak yemek yapabilme kapasitesine sahip mobil aşevi İzmir'de AFAD ile koordineli şekilde harekete ederek, belirlenen bölgelerde depremzedelere yemek ikramında bulunacak. Büyükşehir Belediyesi'ne ait deprem yardım aracı da yine, Bornova ilçesinde kurulan çadır kente gelerek, deprem korkusuyla evlerine giremeyip dışarıda ve çadırlarda konaklayan vatandaşlara gıda ve battaniye yardımı gerçekleştiriyor.

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