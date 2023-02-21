Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli inşaat mühendisleri ve inşaat teknikerlerinden oluşan 4 ekip, Osmaniye'de depremden etkilenen binalarda hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Osmaniye'de enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan da hasarlı binaların tespitine devam ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli inşaat mühendisi ve inşaat teknikerlerinden oluşan ekipler de çalışmalarda aktif görev alıyor.

4 günde 523 binada çalışma yapıldı

Bir inşat mühendisi ve bir inşaat teknikerinden oluşan toplam 8 kişilik 4 ekip, AFAD Başkanlığı koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışmalarda görev alıyor. Osmaniye merkez ve ilçelerinde saha çalışmalarını sürdüren ekipler 4 günde 523 binada hasar tespit çalışması yaptı.

Depremden hasar gören binaların az, orta ve ağır hasarlı olup olmadıklarına dair tespitleri yapan ekiplerce binalara yapı tespit belgesi yapıştırılıyor.