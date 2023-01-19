Antalya Büyükşehir Belediyesi, hem kendi üretti hem tasarruf etti

Büyükşehir belediyesi, başkan Muhittin Böcek'in tasarrufu ilke edinen anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Park bahçeler daire başkanlığı, park ve peyzaj düzenlemelerinde kullandığı ürün ve materyalleri kendi atölyelerinde üretip, 2019-2022 yılları arasında toplam 61 milyon lira tasarruf sağladı.

Büyükşehir belediyesi, ihtiyacı olan çimleri 30 bin metrekare alan üzerine kurulu rulo çim üretim tesisinde üretiyor. Tesiste, su tüketimi daha az ve kuraklığa dayanıklı Zoysia ve St. Augustine çimlerin üretimi gerçekleştiriliyor. Yeşil alanlarda tesiste ürettiği çimleri kullanıyor. Büyükşehir belediyesi ayrıca Gürsu ve Hurma'daki bitki üretim tesislerinde 2019-2022 yılları arasında 27 milyon adet mevsimlik çiçek, çalı formunda bitki ve çim fidesi üretimi gerçekleştirdi.

"Kurakçıl peyzaj"

Büyükşehir belediyesi tarafından iklim değişikliğinin oluşturabileceği kuraklık tehlikesine karşı başlatılan kurakçıl peyzaj projesi ile de su ve enerjiden tasarruf sağlandı. Kent merkezinde başlatılan ve daha sonra ilçelerde de yapılan çevreci uygulama ile çim yerine renkli ağaç kabukları ve renkli taşlarla peyzaj çalışması geçekleştiriliyor. Projeyle su ve elektrikten yüzde 50, ilaç ve gübreden yüzde 33'e varan bir tasarruf sağlanıyor.

Park bahçeler daire başkanlığı, ihtiyacı olan kent mobilyalarını kendi atölyelerinde üretiyor. Atölyelerde atıl ve eski ürünlerin bakım onarımı da gerçekleştirilerek tekrar halkın hizmetine sunuluyor. Atölyede 4 yılda 2831 adet bank, 1828 adet piknik masası, 526 adet kamelya üretildi.