Antalya Büyükşehir Belediyesi pilot belediye seçildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, “Türkiye'de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Uyum konusunda AFAD'ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi'nde pilot belediyelerden biri seçildi. Proje çerçevesinde AFAD ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerince ilk toplantı gerçekleştirilirken, yapılacak çalışmalar ele alındı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen “Türkiye'de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Uyum konusunda AFAD'ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi'nde, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi pilot il seçildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen projenin ilk toplantısına Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, bürokratlar ve proje ekibi katıldı.

İklim değişikliğine yönelik önemli çalışmalar

Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, AFAD'ın İklim Değişikliği ve Afet Yönetimi Projesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yer almasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren iklim değişikliği konusunda çalışmalar yaptıklarını aktaran Mustafa Gürbüz, “Büyükşehir Belediyemizde bu konuda alanında uzman bir ekimiz var. Büyükşehir Belediyesi olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığımızı da oluşturarak çalışmalarımıza hız verdik. Projenin başarılı olacağına inanıyor ve şehrimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

“Çevre ve doğa dostu Antalya”

Başkan Danışmanı Lokman Atasoy ise “Çevre ve doğa dostu bir Antalya” hedefiyle önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Lokman Atasoy, böyle bir projede yer almanın önemine değinerek, şunları söyledi:

“İklim değişikliği konusundaki yapılanmamız, tecrübelerimiz ve uzman ekibimizin olması projeye önemli bir avantaj sağlayacaktır. Pilot bölge olarak belediyemizin seçilmiş olmasının bu nedenle tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Başkanlar Sözleşmesine' imza atmış, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum çerçevesinde taahhütte bulunmuş ve bu konuda önemli çalışmalar yürüten bir belediyeyiz. Bu çerçevede sürdürülebilir enerji eylem planını hazırladık ve Ağustos ayında da iklim değişikliği eylem planını tamamlamış olacağız. Dolayısıyla hedeflerimiz doğrultusunda yol haritamız tamamen netleşmiş olacak. Geçen yıl Temmuz ayında yaşadığımız yangın felaketi bir yılını doldurmak üzere, onun acı tecrübelerini hepimiz yaşadık. AFAD'ın böyle bir projeyle yola çıkmış olması çok önemlidir. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu proje ile aşırı hava olayları, yangın, aşırı sıcaklık gibi afetlere karşı kapasitemizi arttıracağımıza inanıyoruz.”

Büyükşehir'den önemli çalışmalar

Proje Koordinatörü Betül Kurada, projenin odaklandığı noktanın iklim değişikliğinin neden olduğu afetler olduğunu aktardı. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Kurada, “İklimler değişiyor, biz de bu iklim değişikliğine yönelik afetlere nasıl uyum sağlayacağımız konusunda çalışıyoruz. AFAD'ın kapasitesini arttırırken belediyeleri de uluslararası alanda bir kategoriye taşımak istiyoruz. İki pilot ilimiz var. Antalya turizmi iklim değişikliğinden çok ciddi etkileniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliği ile ilgili önemli çalışmalar yaptı. Biz de bunu nasıl ileri noktalara taşıyabileceğimiz üzerinde çalışacağız” diye konuştu.

Proje iki bileşenden oluşuyor

Toplantının ilerleyen bölümlerinde ise Başkan Danışması Lokman Atasoy başkanlığında projenin detayları ele alındı. Projenin nasıl yürütüleceği, ilerleyen süreçlerde neler yapılacağı konusunda Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve proje ekibi yapılacak çalışmaları masaya yatırdı.

İklim Değişikliği Afet Yönetimi Projesi iki bileşenden oluşuyor. İklim değişikliğinin yol açacağı afetlerle ilgili potansiyel tehlike ve riskler belirlenerek, uyum kapasitesinin artırılması için gerekli teknik ve insan kaynakları kapasitesi oluşturulacak. Dirençli şehirler girişiminin ilkeleri doğrultusunda pilot illerde iklim değişikliğinin neden olduğu afetlerden kaçınmak, yönetmek ve uyum sağlamak için yerel afet eylem planları hazırlanacak. Aynı zamanda konuyla ilgili yerel kapasitenin ve kamu bilincinin arttırılması sağlanacak. Projeyle afet risklerinin belirlenmesi, kayıpları azaltma çabalarının sonuçlarından faydalanılması, teknik, mali ve planlama seçeneklerinin geliştirilmesi ve risklerin azaltılmasına yönelik kapasitenin geliştirilmesi amaçlanıyor.