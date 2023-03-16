Antalya Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa'da su tahliye çalışmalarına destek veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi deprem felaketinin ardından şimdi de Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için yardıma koştu. 2 araç ve 7 kişilik ekiple Şanlıurfa'ya giden Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, koordinasyon merkezinin yönlendirdiği alanlarda motopomplarla su tahliye çalışmalarına destek veriyor.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından büyük yıkımın ardından teyakkuza geçerek depremzede vatandaşların yardımına koşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gaziantep'te kurduğu koordinasyon merkezinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu kez depremin ardından sel felaketiyle sarsılan Şanlıurfa'nın yardımına koştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri su tahliye çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gitti.

Alışveriş merkezine su tahliyesi

Sel baskını sonrası su ve çamur altında kalan Şanlıurfa'da çalışmalar sürerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de 2 araç ve 7 kişilik ekiple Şanlıurfa'da koordinasyon merkezinin çalışmalarına destek veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yanlarında götürdükleri 15 motopompla çalışmalara başladı. Ekipler, bodrum ve eksi katları sular altında kalan bir alış veriş merkezinde su tahliyesi gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli Tunahan Zeybekoğlu, Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin ardından Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla hemen yola çıktıklarını ve bu sabaha karşı bölgeye ulaştıklarını söyledi. Zeybekoğlu, “Şanlıurfalı vatandaşlara yardıma geldik. Elimizden ne geliyorsa yapmak için buradayız. Bir alışveriş merkezinin bodrum katı ve otoparkını su basmış durumda. Şu an burada su çekimi yapıyoruz. Buradaki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da çalışmalara devam edeceğiz” dedi.