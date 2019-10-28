Antalya Büyükşehir Belediyesi yerleşkesine dev Atatürk heykeli

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla 4 ay önce yapımına başlanılan 5 metre yüksekliğindeki bronz Atatürk heykelinin yapımı tamamlandı. Belediye binası girişindeki alanda büst üzerine yerleştirilen sivil görünümlü ve elinde fötr bulunan dev Atatürk heykelini inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde rahmetle andığını belirtti. 28 Ekim'in önemli bir gün olduğunu hatırlatan Başkan Böcek, “Atatürk'ün ‘Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz' dediği önemli bir gündeyiz. Belediye binası önünde 5 metrelik bu anıtı tamamladık. Cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkacağız. Atatürk'ün yolunda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.