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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 100 lira oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde asgari ücretin 3 bin 100 TL olacağını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücretin 3 bin 100 TL olacağını açıkladı.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve belediyeye bağlı kuruluşlarda asgari ücreti 3 bin 100 lira olarak belirlediklerini söyledi. Emeğin en kutsal değer olduğunu ifade eden Başkan Böcek, “İşçi ve emekçi kardeşlerimle gece gündüz Antalya'mıza en güzel hizmetleri kazandırabilmenin gayreti içerisindeyiz. ‘Biz birlikte yaparız' diyerek çıktığımız bu yolda gayret ve özverili çalışmaları için çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 2021 yılında en düşük personel maaşı 3 bin 100 lira olacak. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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