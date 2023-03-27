Antalya Büyükşehir Belediyesinden anlamlı protokol

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Ormancılar Derneği arasında ormanlık alanları korumak ve çoğaltmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara arasında yangın, diğer doğal afetler ve doğal sürecinde zarar görmüş karbon yutak alanlarının yenilenmesine destek olmak; yangın ihtimali yüksek Antalya'da orman ve diğer açık alan yangınları ile ilgili eğitim, çevresel bilinçlendirme yaparak önleyici tedbirler alınması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Eğitim ve bilinçlendirme çalışması

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Ormanlık alanlarımızı korumak ve çoğaltmak amacıyla iş birliği protokolü imzalıyoruz. Bu protokol ile yangın, diğer doğal afetler ve doğal sürecinde zarar görmüş karbon yutak alanlarının yenilenmesine destek olmak; yangın ihtimali yüksek Antalya'da orman ve diğer açık alan yangınları ile ilgili eğitim, çevresel bilinçlendirme yaparak önleyici tedbirler alınması amaçlanmıştır. Ormanların madenciliğe, betona, ranta karşı sürekli savunmada olduğu böyle bir dönemde asıl zenginliğin ağaçlarımız olduğunun bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ağaçlandırma çalışmaları sürecek

Antalya'nın yüz ölçümüne göre yüzde 56 ormanlık alanı ile Türkiye'nin en geniş ormanlık alanına sahip kent olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, "Kentin akciğeri olan ormanlar bizler için büyük önem taşıyor. Manavgat orman yangınında maalesef büyük kayıplar verdik. Can kayıplarımızın yanı sıra 60 bin hektarlık alan yani 84 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanımız da zarar gördü. O günlerde nasıl söndürmek için mücadele verdiysek sonrasında da yeşillendirmek için mücadele etmeye devam ediyoruz. Türk Eğitim Derneği (TED), Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON), Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak ormanlara, orman köylülerine ve yeşil alanlarımızda ağaçlandırma çalışmaları yaptık. 1 milyonun üzerinde ağaç diktik" şeklinde konuştu.

"Asıl zenginliğimiz ağaçlarımız"

Başkan Böcek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye Ormancılar Derneğinin Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara ve yönetimi ile ormanlık alanlarımızı korumak ve çoğaltmak amacıyla iş birliği protokolü imzalıyoruz. 1924 yılında Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulmuş, kamu yararına çalışan ve yaklaşık bin 700 üyeye sahip köklü ve büyük bir sivil toplum kuruluşunun bilgi ve tecrübeleri ile güzel çalışmalar yürüteceğimize inanıyorum. 21 Mart Dünya Ormancılık gününde, Zeytinpark'ta, Türkiye Ormancılar Derneği ile depremde zarar gören 11 ilimiz başta olmak üzere 81 ilimiz adına ağaç diktik. Hazırladığımız 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' çerçevesinde, 2030 yılına kadar yüzde 40 karbon azaltımı ve 2050'de Sıfır Karbon hedefimiz çizgisinde ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ormanların madenciliğe, betona, ranta karşı sürekli savunmada olduğu böyle bir dönemde asıl zenginliğin ağaçlarımız olduğunun bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz."