Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden çalışanlara 30 bin TL promosyon

Başkan Muhittin Böcek, memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler için 30 bin TL promosyon parası yatacağını açıklayarak, hayırlı olmasını diledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi memur, sözleşmeli ve kadrolu işçilerin maaş ödemesi için yapılan promosyon ihalesi tamamlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 yıl süre ile maaşların ödemesi için yapılan ihaleyi kazanan Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Bölge Direktörü İbrahim Savaş ve Şube Müdürü Mahmut Yıldız ile imza töreninde bir araya geldi.

Hayırlı olsun

Başkan Muhittin Böcek, 2022 yılında maaş farkları, ödemeler ve parasal miktarın büyüklüğü ile promosyon ihalesini yenilediklerini söyledi. “Biz çalışma arkadaşlarımızı her zaman düşünüyoruz” diyen Başkan Muhittin Böcek, “Sendikalarımızın da katılımıyla tüm bankalarla görüşmeler yapıldı. Üç defa ihaleye çıkıldı ve çalışma arkadaşlarımıza en yüksek parayı Türkiye Ekonomi Bankası verdi. Ocak ayında memur, sözleşmeli personelimize ve kadrolu işçimizin hesabına 30 bin TL yatacak. Bizim için çalışanlarımız çok önemli, onlarda benim gibi Antalya için çalışıyor. Yol arkadaşlarım bu promosyonu güle güle kullansın. Şirket personeli arkadaşlarımızın da ihalesi kısa sürede gerçekleşecek. Bugünkü imzaladığımız promosyon sözleşmesinden 2 bin 170 çalışanımız faydalanacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

TEB Bölge Direktöre İbrahim Savaş ise yapılan müzakereler sonrasında en yüksek rakamı bankalarının verdiğini belirterek, “Büyükşehir çalışanlarımız güle güle kullansın” diye konuştu. Başkan Muhittin Böcek ve banka yetkilileri memur, sözleşmeli ve kadrolu işçilerin 3 yıllık maaş ödemesi için 30 bin TL'lik imzayı attı. Promosyon ihalesinden 2 bin 170 personel faydalanacak.