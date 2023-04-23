Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara özel festival

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali 23 Nisan'da çocuklara bayramı yaşattı. Cam Piramit Kral Yolu'nda düzenlenen etkinliklerin ikinci gününde de birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Her yaştan binlerce çocuk festival alanında gönüllerince eğlenerek çocuk bayramının tadını çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali iki gün boyunca birbirinden renkli etkinlik ve aktivitelerle çocukları ağırladı. Cam Piramit içerisinde yer alan Kral Yolu, festivalin ikinci gününde de eğlenceli ve keyifli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Çocuk Başkan Çelebi gösterileri izledi

23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali'nin ikinci gününde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. Yıldönümü Kutlamaları çerçevesinde Cam Piramit amfi tiyatroda gösteriler sunuldu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve protokolün yer aldığı törene Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mithat Aras da, Başkan Muhittin Böcek'ten koltuğu devralan çocuk başkan Raziye Rana Çelebi ile birlikte katılarak gösterileri izledi.

Dans gösterileri ilgiyle izlendi

Kral Yolunda kurulan festival alanında çocuklar ve aileleri şişme oyun parkları, panayır oyunları ile gün boyu eğlenceli anlar yaşadı. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çocuk Korolarının konserleri festivale renk katarken, Uluslararası Çocuk Dans Gösterileri ilgiyle izlendi. Kırgızistan, Litvanya, Estonya, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan'dan gelen dans grupları renkli kostümleri ve danslarıyla beğeniyle izlendi.

Oyuncak Müzesi'nde etkinlik

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının bir diğer adresi ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kaleiçi'nde bulunan Oyuncak Müzesi oldu. Hacivat-Karagöz, kukla gösterileri, sihirbaz, balon şov, mini kulüp, yüz boyama gibi aktivitelerle eğlenen çocuklar bayram coşkusu yaşadı. Oyuncak Müzesi'nin bahçesi çocuklarla doldu.