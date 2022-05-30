Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne TÜRÇEV'den 3. Ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesi, TÜRÇEV tarafından verilen En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü'ne bu yıl da layık görüldü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üç yıl üst üste ödül almanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirterek “Biz göreve geldikten sonra 3. yıl üst üste alınan ödüller elbette ki tesadüf değildir. Ulusal ve bağımsız otoriteler tarafından verilen Türkiye'nin en prestijli çevre ödüllerini almış olmanın başarılarımızın tescili olarak görüyoruz” dedi.

Mavi Bayrak Programı çerçevesinde düzenlenen değerlendirme, bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Doğa Koruma Merkezi'nden oluşan Jüri Üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Doğa ve çevre dostu projeleriyle bugüne kadar pek çok ödül kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2001 yılından bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından çevre eğitim etkinliklerini en iyi şekilde düzenleyenlere verilen çevre ödülünü bir kez daha kazandı. Ödüller önümüzdeki günlerde ulusal düzeyde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

“Ödüller başarımızın tescili”

Üç yıldır Antalya'nın denizini, havasını, doğasını korumak için birçok çalışma yaptıklarını dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Çevre hassasiyetiyle öne çıkan TÜRÇEV gibi bir kuruluştan 3 yıl üst üste ödüle layık görülmek bizler için büyük bir sevinç ve onur kaynağıdır. Bu ödül göreve geldiğimiz süre içerisinde çok farklı kurum, kuruluşlar tarafından layık görüldüğümüz 12'nci çevre ödülüdür. Biz göreve geldikten sonra üç yıl üst üste alınan bu ödüller elbette ki tesadüf değildir. Ulusal ve bağımsız otoriteler tarafından verilen Türkiye'nin en prestijli çevre ödüllerini almış olmanın başarılarımızın tescili olarak görüyoruz” dedi.

“Aynı bilinçle çalışmaya devam edeceğiz”

Antalya'nın iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybının oluşturacağı olumsuzlukları en ağır yaşayacak yerlerden birisi olacağına dikkat çeken Başkan Böcek, “Ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma ve turizme dayalı olan kentimizde doğal kaynaklar ve çevre büyük öneme sahip. Bizler de bu bilinç ve sorumlulukla üç yıldır “Çevre ve Doğa Dostu Antalya” hedefimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan çevre konusunda kurumsal yapılanmamızı geliştiriyoruz diğer yandan da yenilikçi, sürdürülebilir çevre projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilir bir çevre, daha temiz, daha yeşil bir Antalya için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve destekleri ile bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Antalya mavi bayrakta da birinci”

Öte yandan TÜRÇEV tarafından 2022 yılı Mavi Bayrak Ödülleri de açıklandı. Antalya'da geçen yıl 213 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı bu yıl 229'a yükseldi. Antalya. Mavi Bayraklı plaj sayısıyla Türkiye birinciliğini korurken, 2022 yılında 531 plajı Mavi Bayrak almaya hak kazanan Türkiye Mavi Bayraklı plaj sayısı ile dünya üçüncüsü oldu.