Antalya, Büyükşehir Belediyesinin ‘Sevgi' etkinliğiyle renklendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği Cumhuriyet Sevgi Meydanı etkinlikleri başladı. Birbirinden renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte 7'den 70'e Antalyalılar buluştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü daha anlamlı kılmak adına 11-12 Şubat tarihlerinde düzenlediği Cumhuriyet Sevgi Meydanı etkinlikleri başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde paylaşma, ve yardımlaşma temaları öne çıkarken "Sevgi paylaştıkça çoğalır” mesajı veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda anlamlı bir etkinlik organize ederek Sevgi Meydanı etkinliğini düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğin ilk günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası'nın konseriyle başladı. Birbirinden güzel eserler seslendiren bandoya vatandaşlar da eşlik etti.

Fidan dağıtıldı

Kurum ve kuruluşların meydana kurduğu stantları gezen Antalyalılar konserlerden animasyonlara keyifli anlar yaşadı. Çizgi film kahramanlarının kostümlerini giymiş animatörler ve uzun bacaklı palyaçolar da çocuklara eğlence dolu anlar yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan tatlı meydandaki vatandaşlara ikram edildi. Etkinlikler kapsamında vatandaşlar Kızılay'a kan bağışı yaparken, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtılarak orman yangınlarına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

"Sevgi var"

Sevgi Meydanı etkinliğine; Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, AFAD'ın yanı sıra Yeşilay, Kızılay, LÖSEV ve AKUT gibi kamu yararına çalışan STK'lar ve Antalyaspor da katılıyor.

Konserler

Etkinlikler kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerel sanatçılara destek vermek amacıyla pandemi döneminde başlattığı “Müzik Şehrin Kalbinde” etkinliği çerçevesinde mini konser ve gösteriler de iki gün boyun boyunca Antalyalılarla buluşacak.

Pandemi tedbirlerine uygun olarak düzenlenen etkinlik alanına girişlerde vatandaşların termal kameralı ateş ölçümü yapılırken, meydan da sıkı dezenfeksiyon ekipleri tarafından dezenfekte edildi.