Antalya Büyükşehir'den arıcıya kovan desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bal üretiminin yoğun olduğu Gündoğmuş'ta üreticilere arı kovanı desteğinde bulunurken, kadınlara da hamur yoğurma makinesi hibe etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Gündoğmuş'ta arı kovanı ve hamur yoğurma makinesi desteğinde bulundu. Bal üretiminin yoğun olduğu Gündoğmuş'ta arıcılara 200 arı kovanı teslim edildi. Bedan Mahallesi'nde de kadınlara, zor ve zahmetli bir iş olan hamur yoğurmada büyük kolaylık sağlayan hamur yoğurma makinesi hibesi yapıldı. Kurulumu yapılan makine hakkında kadınlara bilgi verildi.

"Büyük destek oldu"

Bal üretiminde iddialı olduklarını söyleyen Gündoğmuş Bal Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Türker Eren “Büyükşehir Belediyemiz üye arkadaşlarımıza kovan hibesinde bulundu. Maliyetlerimizde meydana gelen artışlardan sonra bu bize büyük bir destek oldu. Bu kovan desteği ile beraber üretimi arttırmayı hedefliyoruz. Yaylalarımızdaki bitki çeşitliliği çok fazla. Anzer Balı kalitesinde bal üretmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hibeler devam edecek

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, kırsal bölgelerde üreticilere destek ve hibelerin devam edeceğini belirterek “Gündoğmuş bölgesinin balının popüler olması nedeniyle üreticilerimize arı kovanı hibesinde bulunduk. Arıcılarımızın sorun ve taleplerini de dinledik. İlçelerimizde sene sonuna kadar bin arı kovanı hibemiz gerçekleşmiş olacak. Özellikle geçen seneki orman yangınından zarar gören bal üreticilerimize öncelik verdik. Aynı zamanda talep gelen mahallelerimize yine imece kültürünün geliştirilmesi amacıyla hamur yoğurma makinesi desteğimiz de sürecek” dedi.