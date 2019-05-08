Antalya caddeleri renkleniyor

İlkbahar ve yaz mevsiminde dikimi planlanan 2 milyon çiçeğin yaklaşık 100 bini toprakla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, peyzaj düzenlemeleri ile kenti güzelleştiriyor. Daha yeşil ve renkli bir Antalya için kentin cadde, sokak, orta refüj ve parklarını çiçek bahçesine dönüştürüyor. Antalya merkezinde birçok noktada çiçek dikimi sürerken, parklarda ekim öncesi toprak bakımı ve dikime hazırlık çalışması yapılıyor.

Akdeniz Kent Parkı, İsmet İnönü Parkı, AKM Cam Piramit Parkı, Yavuz Özcan Parkı, Karaalioğlu Parkı, Mezbaha Kavşağı, Barınaklar Kavşağı, Cezaevi Kavşağı, 14'üncü Cadde, ve Falez Kavşağı, kadife çiçeği, zinya, horoz ibiği gibi rengarenk bitkilerle süsledi. Yaklaşık 100 bin çiçeği toprakla buluşturan ekipler ilkbahar ve yaz mevsiminde yaklaşık 2 milyon çiçek dikmeyi hedefliyor.