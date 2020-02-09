Antalya CHP'de Bayar dönemi

CHP Antalya'nın il olağan kongresi sona erdi. 627 delegenin oy kullandığı ve iki adayın yarıştığı seçimde, Nusret Bayar 335 oy alarak, rakibi mevcut başkan Ahmet Kumbul'u 43 farkla geride bıraktı

CHP 37'nci Olağan İl Kongresi, Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar Merkezi'nde yapıldı. Doğal delegeyle birlikte 646 delegenin oyuyla başkanlığın belirlendiği kongrede, mevcut il başkanı Ahmet Kumbul mavi, Nusret Bayar ise beyaz listeyle sandıkta yarıştı. Sabah saatlerinde başlayan kongreye adaylar, kendilerini destekleyen partililerin tezahüratları eşliğinde geldi.

“Herkesi kucaklamak zorundayız”

Kumbul, büyük bir aile olmak için yola çıktıklarını kaydederek, bu zamana kadar yaptıkları çalışmaları anlattı. İktidar olabilmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Kumbul, birlik ve beraberlik mesajında bulundu.

Kumbul, “Bizim ayrışmamız mümkün değil. İttifakın da bozulmaması gerekiyor. Bu ittifak genel başkanların masada oturarak imzaladığı sözleşme değil. Bu toplumu da ilgilendirir. Toplum bizi bu ittifaka yapmaya itti. Kimsenin bunu bozmaya lüksü yok. Bu ittifak büyüyerek devam edecek. Toplumun bütün kesimleriyle sürekli bir arada olacağız. Biz bu ülkedeki ötekileştirmelere karşıyız. Herkesi kucaklamak zorundayız” dedi.

Ortak akıl ile kenti yöneteceklerini dile getiren Kumbul, “Hiç kimseden akıl ve icazet almadım. Bugün burada adayım. Desteğinizi bekliyorum. Önümüzdeki süreçte Antalya'yı ortak akılla yöneteceğiz” diye konuştu.

İl Başkanı Ahmet Kumbul'un açış konuşmasının ardından divan seçimi yapıldı. Divan başkanlığına CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz getirildi.

“Sorunlara çözümler üreteceğiz”

Başkan seçildiği takdirde, 2 ay da bir partililerle toplanacaklarını vurgulayan Nusret Bayar, “Farklı toplumsal kesimin talepleri doğrultusunda çalışmalarımız olacak. Partimiz, öz gücünü kullanmak zorundadır. İktidara geleceksek ki mutlaka geleceğiz, seferberlik ilan etmeliyiz. Önceki dönemlerde görev almış milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, üyelerimizle çalışma komiteleri oluşturacağız. Bu komiteler parti politikalarını toplumun her kesimiyle buluşturacak. Sendikalarla, meslek odalarıyla yönetim paydaşları olmalarını sağlayacağız. Hep birlikte kendimizin eğitim, kadın, gençlik, hukuk, sağlık ve çevre gibi sorunlarına çözümler üreteceğiz. Partimizin eğitim çalışmalarına, politikalarına katkıda bulunacağız. Sizlere söz veriyorum, il binasında oturan il başkanınız olmayacağım. 19 ilçemizde, 912 mahallemizde hep birlikte çalışacağız. Tüm Antalya'yı adım adım gezeceğiz. Büyükşehir belediye başkanımızla birlikte ilçelerimizi yılsonuna kadar en az 2 kez ziyaret edip, sorunlara çözümler üreteceğiz” ifadelerini kullandı. Bayar, partinin 11 aydır belediye başkanlarıyla bir araya gelmediğini söyleyerek, “Yerel seçimlerden bugüne il başkanlığımız 11 aydır belediye başkanlarımızla birlikte ilde partinin sorunlarının taşındığı, konuşulduğu bir toplantı yapılmamıştır. Nasıl birlik beraberlik? 11 aydır olmayan birlik, beraberlik yarın olacak mı” dedi.

Bayar'ın konuşmasının ardından seçime geçildi.

Saat 17.00'da başlayan seçim, 18.00'da son buldu. Sürenin dolmasıyla sandıkların açılmasına başlandı. 627 delegenin oy kullandığı seçimde Bayar 335, Kumbul ise 292 oy aldı.

Seçimi kazanan Bayar, vatandaşların tezahüratları eşliğinde kürsüye çıktı. Antalya CHP'nin ‘umut' partisi olacağını dile getiren Bayar, “Önümüzdeki süreçte 9 belediye başkanımızla, 4 milletvekilimizle birlikte tüm güçlerimizle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Kongreye CHP Antalya Milletvekilleri Rafet Zeybek, Cavit Arı, Aydın Özer, Çetin Osman Budak, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Demre Belediye Baikanı Okan Kocakaya, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İbrabı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Elmalı Belediye Başkanı Öztürk, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.