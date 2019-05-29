Antalya çilek üretiminde marka

Antalya'da 2018 yılında 12 bin 159 dekar alanda 45 bin 988 ton çilek üretildi. Üretilen çilekler hem yurt içine gönderiliyor hem de lezzeti ve kalitesinden ötürü yurt dışına da ihraç ediliyor.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, tarımsal üretimde lider olan Antalya'nın gün geçtikçe var olan potansiyelini daha etkin kullanarak tarımsal üretimdeki verimini arttırdığını kaydetti. Türkiye'nin sebze meyve ihtiyacını büyük oranda karşılayan Antalya'nın yaptığı ihracat ile ekonomiye ciddi bir katkı sağlandığını ifade eden Özen, "Tarımsal üretimde katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ağırlık verilmesi hem üreticilerin refahı ve ekonomik kalkınma için yadsınamaz bir unsurdur. Tarımda katma değeri yüksek birçok ürün bulunmaktadır ve yaz mevsiminde severek tükettiğimiz ve pazarlarda buram buram kokusu ile herkesi cezbeden çilek bunlardan bir tanesidir. Kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum, manganez, magnezyum ve birçok besin bileşenini içeren çilek sağlık açısından oldukça faydalıdır. Çilek, iyi bir folik asit, C vitamini ve mangan kaynağıdır. Yüksek oranda lif içerir" dedi.

Pek çok vatandaşın en önemli geçim kaynağı olduğunu ve üretiminin diğer zirai ürünlere göre daha kolay olduğunu dile getiren Özen, "Üretiminde farklı yaş gruplarından kişilerin çalışmasına imkan vererek istihdama da kaktı sunmakta ve çilek üretimine ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Antalya'da üretilen çilekleri lezzet ve kalite itibarı ile yurtdışı piyasasın da ilgisini çekmekte ve Bulgaristan, Rusya, Almanya ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç edilmektedir. 2004 yılında 6 bin 110 dekar alanda 22 bin 35 ton olan ve 2018 yılında 45 bin 988 tona çıkan çilek üretimi hem rekolte hem de fiyat olarak üreticiyi ve satıcıların yüzünü güldürdü. Bu yıl çilek üretiminde 50 bin ton üzerinde rekolte bekliyoruz" diye belirtti.