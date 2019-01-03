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Antalya D-400 Karayolundaki su birikintileri kazaya neden oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolunda yağışın ardından oluşan su birikintileri kazaya neden oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolunda yağışın ardından oluşan su birikintileri kazaya neden oldu.


Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Antalya-Alanya D-400 Karayolu Sorgun-Demokrasi Köprülü kavşağında su birikintileri oluştu. Köprülü kavşaktan inen araçları karşılayan su birikintisi kazalara neden oldu. Antalya istikametinden gelip Alanya istikametine gitmekte olan E.G. yönetimindeki 07 LOU 93 plakalı araç, sürücünün aniden karşısına çıkan su birikintisine girerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle İ.I.'nın kullandığı 07 YPB 02 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma sırasında geldikleri istikamete geri dönen araçların sürücüleri kazayı burunları bile kanamadan atlattı.


Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan E.G, olanlara anlam veremediğini belirterek "Köprüden yola indiğim anda aracım suya girdi ve direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Suya girdikten sonra olanları hatırlamıyorum. Biz kazayı ucuz atlattık. Diğer sürücülerin de böyle kazalar yaşamaması için bir an önce burada gerekli önlem alınmalıdır" şeklinde konuştu.

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