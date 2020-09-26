Antalya 'dan 81 ilde 81 okula muz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 81 ilde 81 okula muz gönderme sözü yerine getirildi. Türkiye'nin dört bir tarafındaki okullarda eğitim gören öğrencilere tonlarca muz gönderildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Mart ayında ‘İlk teneffüs' paylaşımına sosyal medya hesabından 81 ilde 81 okula muz gönderme sözü ile karşılık veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bu sözü yerine getirildi. Toptancı Halde özel hazırlanıp paketlenen muzlar, Türkiye'nin 81 ilindeki okullarda okuyan öğrencilere gönderilmek üzere yola çıktı.

Antalya'da Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 491 okulda yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf 60 bin öğrenciye meyve ikram eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in 81 ilde 81 okula muz gönderme sözünü de yerine getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere ulaştırılacak muz paketlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ‘Yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dilerim. Maske takmayı ve bolca meyve tüketmeyi lütfen unutmayalım. Sevgilerimle' mesajı da yer aldı.