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Antalya derbisinde 12. randevu

Antalyaspor ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında 12’inci kez karşı karşıya gelecek.

Antalyaspor ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında 12'inci kez karşı karşıya gelecek.


Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında aynı şehrin iki Süper Lig takımı Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. İlk maçı Antalyaspor sahasında 1-0 kaybetmişti. 12. kez kozlarını paylaşacak olan iki takımdan Alanyaspor'un kupa ve lig maçları dahil 5 galibiyeti, Antalyaspor'un ise 4 galibiyeti bulunuyor. Aynı kentin iki takımı arasındaki iki maçta 2 kez berabere tamamlandı. Kırmızı-beyazlılar 1-0'lık skor dezavantajına rağmen Alanyaspor'u yenip finalde Trabzonspor'un rakibi olmak istiyor. Antalyaspor, tam kadro rövanş karşılaşmasına çıkacak.


Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda 1999-2000 sezonunda finale çıkma başarısını gösterirken, Galatasaray'a 5-3 yenilmişti.

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