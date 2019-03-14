İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya derbisinde geri sayım başladı

Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor’u 16 Mart Cumartesi günü saat 19.

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'u 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya getirecek olan Antalya derbisi için geri sayım başladı.


Antalyaspor hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmana düz koşu ile başlayıp istasyon çalışması ile devam etti. Üç grup halinde yapılan istasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.


Antalyaspor, Alanyaspor maçı öncesi son çalışmasını yarın akşam saatlerinde yapacak ve ardından tesislerinde kampa girecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.