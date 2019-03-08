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Antalya Devlet Konservatuarı öğrencileri, piyona yarışmasından dereceyle döndü

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı öğrencileri Rusya’nın Sankt-Petersburg şehrinde düzenlenen, “Viva İl Pianoforte’’ 3’üncü Uluslararası Piyano Yarışması’ndan derecelerle döndüler.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı öğrencileri Rusya'nın Sankt-Petersburg şehrinde düzenlenen, “Viva İl Pianoforte'' 3'üncü Uluslararası Piyano Yarışması'ndan derecelerle döndüler.


Yarışamada Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yuriy Sayutkin'in öğrencileri; İpek Kara, 9-10 yaş kategorisinde ikincilik, Batu Yıldırım 16-18 yaş kategorisinde üçüncülük; Öğr. Gör. Ekaterina Aktı'ın öğrencisi Elif Naz Karabulut 11-12 yaş kategorisinde üçüncülük; Dr. Öğr. Üyesi Samir Mirzayev'in öğrencisi Nurniran Pınar ise 13-15 yaş kategorisinde mansiyon ödülüne layık görüldü.


Yarışmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü kazanan öğrenciler ABD'nin New-York eyaletinde bulunan dünyaca ünlü Carnegie Hall salonunda 4 Haziran 2019'da Global Artists Debut Concert kapsamında sahne almaya hak kazandılar.

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