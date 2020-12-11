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Antalya Devlet Konservatuvarı Öğrencilerine Music and Stars Awards Ödülü

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Irmak Or ve Cansu Sara Takmaz keman dalında ödül kazandı.


Online müzik yarışmaları içerisinde prestijli bir yere sahip olan Music and Stars Awards yarışmasında Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Irmak Or, keman dalı D kategorisinde, Cansu Sara Takmaz ise keman dalı C kategorisinde ikincilik elde etti.


Music and Stars Awards yarışmasının jürisini Avusturya'dan Prof. Boris Kuschnır, İngiltere'den Khan Zhang, İtalyan'dan Gıanmaria Melıs, Finlandiya'dan Linda Hedlund, Türkiye'den Cihat Aşkın ve Almanya'dan Orhan Ahıskal oluşturdu.


Öğrencilerinin dünyadaki tüm ülkelerden katılımcıların olduğu çevrimiçi olarak düzenlenen Music and Stars Awards yarışmasında önemli başarı sağladığını söyleyen Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Attila Kadri Şendil, “Konservatuvar öğrencilerimiz Irmak Or ve Cansu Sara Takmaz'ı ve keman eğitimcilerimiz Can Özhan ile Gülcihan Babayeva'yı tebrik ederiz.” şeklinde konuştu.

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