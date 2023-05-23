Antalya Devlet Konservatuvarı'ndan halka açık iki sanatsal etkinlik

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşen Orkestra ve Çocuk Korosu konserinde konservatuvar öğrenci orkestrası ile çocuk korosu kursiyerleri birlikte sahne aldı. Konserde konservatuvarın öğrenci orkestrası ile Doç. Dr. Sonat Coşkuner'in yıl boyunca çalıştırmış olduğu koroyu, Antalya Devlet Opera ve Balesi Şefi Hakan Kalkan yönetti. 6-8 yaş ve 9-14 yaş kategorilerinden oluşan çocuk korosunun seslendirdiği şarkılara eşlik eden orkestra, ayrıca Norveçli besteci Edvard Grieg'in “Peer Gynt” adlı Orkestra Suitini de seslendirdi.

“Ortaokul, lise ve lisans öğrencilerinden sahne sanatları gösterisi”

Konservatuvarın Sahne Sanatları Bölümü Bale Ana Sanat Dalı'nın sahnelemiş olduğu temsil ise Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konservatuvarda eğitim almakta olan ortaokul, lise ve lisans devresi öğrencilerinin yer aldığı gösteride konservatuvarın bale kurslarına devam etmekte olan 5 yaş ve 6-8 yaş gurubu kursiyerler de sahne aldılar. Bale Ana Sanat Dalı Başkanı Öğr. Gör. İlknur Gora'nın koordinatörlüğünde hazırlanmış olan gösteride Öğr. Elm. Alev Nur Mutal Aksoy, Öğr. Elm. Özge Uygan, Öğr. Elm. Nisa Ezgi Doğan'ın öğrencileri ile Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Selin İnan, Mert Söylemez ve Yetkin Şahin'in öğrencileri sahne aldılar.

“Sahne performansı sanat eğitiminin vazgeçilmez bir unsuru”

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ceren Hepyücel, “Sanat eğitiminin vazgeçilmez bir unsuru olan sahne performansını öğrencilerimizin her yıl gerçekleşmelerinden büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ayrıca konservatuvarımız bünyesinde 2022 yılında başlatmış olduğumuz bale ve koro kurslarımızda eğitim alan kursiyerlerimiz de bu yıl ilk defa etkinliklerimizde yer aldılar. Eğitimlerimizi şehrimizdeki sanat severler ile bu alana ilgi duyan çocuklarımızla buluşturmuş olmaktan da memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.