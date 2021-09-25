Antalya Devlet Opera ve Balesi Ekim yanıda 'Perde' diyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi Ekim ayında sanatseverler için dolu dolu bir program hazırladı. 1 opera, 3 bale, 1 müzikal ve 6 konser olmak üzere toplam 11 temsille izleyici karşısına çıkacak olan Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde provalar hızla devam ediyor.

'Memleketim' ile başlayacak

Müzik düzenlemesi Deniz Yıldız'a, metni ve rejisi ise Fatih Şanal'a ait olan “Memleketim” müzikali 5 Ekim Salı akşamı saat: 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde izleyici ile buluşacak. Tarih içinden süzülerek gelmiş zengin bir geleneğin ürünü olan ve klasik batı müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türkülerimizin konu alındığı eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetecek.

'Pandemic' Aspendos'tan sonra ilk kez Antalyalılarla buluşaçak

Eylül ayında 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde seyirci ile buluşan ve birçok açıdan ilklerin sahneye taşındığı “Pandemic” balesi bu defa Antalyalı sanatseverler ile 9 Ekim Cumartesi akşamı saat: 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde buluşacak. Salgının başlangıcından bugüne kadar geçirilen zaman diliminin sanatsal bir yapıya dönüştürülerek seyirciyle buluşturulması açısından dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan eserin libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetecek.

Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan Romeo ve Juliet balesi 21 Ekim Perşembe akşamı saat: 20.00'de ve 23 Ekim Cumartesi saat: 15.00'te sahnelenecek.

Ekim ayındaki tek opera eseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Puccini'nin Uzakdoğu ezgileri ile süslediği ve sahnelediği ilk günden itibaren kapalı gişe oynadığı dünyaca ünlü “Madama Butterfly” operasını 26 Ekim Salı akşamı saat: 20.00'de sanatseverler ile buluşturacak. Yiğit Günsoy'un sahneye koyduğu eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor.

Ekim aında konserler

Antalya Devlet Opera ve Balesi ekim ayında beşi sahnesinde biri ise Antalya Müzesi'nde olmak üzere 6 konser gerçekleştirilecek. 7 Ekim'de “Venera Ensemble”, “12 Ekim'de “Sonbaharda Brahms”, 16 Ekim'de “Stabat Mater ve Barok Aryalar”, 19 Ekim'de “Çello Yıldızları” ve 30 Ekim'de “Kurtuluş ve Cumhuriyet Film Müzikleri” ile Antalyalı sanatseverler ile sahnesinde buluşmaya hazırlanan Antalya DOB, 14 Ekim'de ise Antalya Müzesi bahçesinde bir konser gerçekleştirecek.