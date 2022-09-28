Antalya Devlet Opera ve Balesi yeni sezona ‘gala konser' ile merhaba diyecek

00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştireceği ‘Gala Konser' ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatmayı planlıyor.

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanış konserine gelemeyen sanatseverler aynı konseri Antalya DOB solistleri ile dinleme şansı bulacak. Antalya DOB orkestrasını şef İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği gecede solistler soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Burak Pektaş ve bas Engin Suna dünyaca ünlü opera bestecilerinin eserlerini seslendirecek. Konserin başkemancılığını Elvan Şekercioğlu üstleniyor.

Fiyatları 40, 85 ve 120 TL arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebileceği söylendi.