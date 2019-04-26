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Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Senfonik Konser"

Antalya Devlet Opera ve Balesi “Senfonik Konser” ile sanatseverlerin karşısında olacak.


Antalya Devlet Opera ve Balesi 4 Mayıs Cumartesi akşamı “Senfonik Konser” ile sanatseverlerle buluşacak. Claude Debussy'nin “Danse Sacrée et danse profane”, Franz Danzi'nin “Sinfonia Concertante Op.41” ve Franz Schubert'in “Senfoni No: 8” eserlerinin seslendirileceği konserde Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrasını şef Artun Hoinic yönetirken, arp sanatçısı Senem Çine, flüt sanatçısı Utku Vargı ve klarinet sanatçısı Arda Serindağ solist olarak sahne alacak.

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