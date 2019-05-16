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Antalya DOB Golden Voices ile yaza merhaba diyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Mayıs ayında özel bir konserle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

28 Mayıs Salı günü Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesinde gerçekleştirilecek olan konserde soprano Nurdan Küçükekmekçi ve Esra Serbest ile mezzo-soprano Pınar Tekol sahne alacak. Sürpriz bir repertuvarın seslendirileceği bu özel gecede orkestra sanatçıları piyanist Metin Kiper, akordeonda misafir sanatçı Rövşen Feyzullayev, kanunda misafir sanatçı Okan Gürgen, gitarda misafir sanatçı Hakan Parlakgümüş ve davulda misafir sanatçı Şafak Sema solistlere eşlik edecek.

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