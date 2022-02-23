Antalya DOB mart ayında 12 temsil ile Antalyalıların karşısına çıkacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi, ocak ayında prömiyeri gerçekleştirilen ve sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden “Kanlı Nigar” müzikalini Cem İdiz'in besteleri ile 1 Mart Salı ve 19 Mart Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde tekrar sahneleyecek. Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan ve metinleri Özlem Belkıs'a ait olan eser Haldun Özörten tarafından sahneye koyuldu. Eserde Antalya DOB Orkestrası'nı şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB Korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile İtalyan komik operasının şaheserlerinden biri olan Rossini'nin ‘Sevil Berberi' operasını da bu sezon son kez 3 Mart Perşembe ve 22 Mart Salı saat 20.00'de sahneleyecek. Haldun Özörten tarafından sahneye koyulan eserde Antalya DOB Orkestrası Zdravko Georgiev Lazarov, Antalya DOB Korosu'nu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor.

Sezonun ilk prömiyeri Kamelyalı Kadın

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 12 Mart Cumartesi saat 20.00'de “Kamelyalı Kadın” balesinin prömiyerini gerçekleştirecek. Fransız yazar Alexandre Dumas (Oğul) tarafından 1848 yılında henüz 24 yaşında yazdığı aynı adı taşıyan ilk romanından baleye uyarlanan “Kamelyalı Kadın”, Dumas'nın gerçek hayattaki sevgilisi Marie Duplessis'ten esinlendiği verem hastası Marguerite Gautier ile prestijli bir ailenin avukat oğlu Armand Duval'ın tutkulu ve dramatik aşkını anlatıyor. Koreografisi Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait olan balenin müzikleri, Giuseppe Verdi'nin bilinen eserlerinin yanı sıra Türkiye'de daha önce hiç icra edilmemiş eserlerinden de seçilerek Tolga Taviş tarafından düzenlenirken, ünlü balet Tan Sağtürk'te eserde Alexandre Dumas (Oğul) rolüne hayat verecek. Eser 15 Mart Salı ve 26 Mart Cumartesi akşamları saat 20.00'de tekrar sahnelenecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 5 Mart Cumartesi saat 20.00'de ‘Operetlerden Seçkiler', 8 Mart Salı saat 20.00'de ‘Dünya Kadınlar Günü Konseri', 10 Mart Perşembe saat 15.00'te Antalya Müzesi'nde ‘Müze Konseri', 17 Mart Perşembe saat 20.00'de ‘Azerbaycan ve Türkiye Ezgileri' ve 24 Mart Perşembe saat 20.00'de ‘Çello Yıldızları' konserleri ile Antalyalı sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.