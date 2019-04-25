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Antalya DOB, Şehrazat Belesiyle dünya prömiyerine imza atıyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Nikolay Rimsky Korsakov’un tek perdelik Şehrazat bale süitini, iki perdelik büyük bir bale eserine dönüştürüyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Nikolay Rimsky Korsakov'un tek perdelik Şehrazat bale süitini, iki perdelik büyük bir bale eserine dönüştürüyor. Librettosu ve koreografisi Armağan Davran'a ait olan eserin dünya prömiyeri 27 Nisan Cumartesi günü Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.


Özgün bir librettoya sahip olan Şehrazat balesinde Bujor Hoinic, Korsakov'un Şehrazat bale süiti ile bestecinin diğer önemli eserlerini birleştirerek müzik düzenlemelerini yaptı. Sezon boyunca Antalya DOB orkestrasını şef Alexandru Samuil'in yöneteceği eserin başkemancısı ise Sibel Aydın.


Doğu masallarının motiflerinin kullanıldığı balenin, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise alanında duayen Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin eski Başdekoratörü Savaş Camgöz imzasını taşıyor.


Sultan Şah Levend'in oğlu Behram ile şehrin ünlü tüccarı Mahmud'un kızı Zühre'nin aşkı ve bu aşka mani olmak isteyen Vezir Ebubekir'in güzel kızı Zahara'nın ölümcül planını konu alan Şehrazat balesinde “Behram” rolünde Tolga Burçak, “Zühre” rolünde Selin Berkmen, “Zahara” rolünde ise Iaroslava Volkova dans ediyor.

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