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Antalya DOB'da ‘Çello Yıldızları' konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) 16 Aralık Perşembe akşamı ’Çello Yıldızları’ konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) 16 Aralık Perşembe akşamı 'Çello Yıldızları' konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.


Dünyaca ünlü bestecilere ait eserlerin seslendirileceği ‘Çello Yıldızları' konserinde soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul ve Gani Sharipov, klarinet sanatçısı Nilay Canca, perküsyon sanatçısı Burak Tortop ve arp sanatçısı Senem Çine sahne alırken, bale sanatçıları Esra Taner, Derya Tokgöz, Tolga Burçak ve Yağızhan Danış olacak.

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