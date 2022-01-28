Antalya DOB'da küçük sanatseverler için senfonik masal

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Şubat ayında ‘Fonikler Köyü' senfonik masalını küçük sanatseverler ile buluşturacak.

Çocukları keyifli bir yolculuğa çıkaracak olan eser 2 Şubat Çarşamba saat: 14.00'te Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrası ile birlikte çocuklar orkestra şefi Tolga Taviş'in ‘Fonikler Köyü'ne yolculuğa çıkacak.

Eserde sevgi, saygı, nezaket ve empati kavramları çerçevesinde çocuklara, senfonik orkestra ve klasik müziğin tanıtılması ve sevdirilmesi amaçlanıyor.

Fonikler Köyü'nün 15 TL olan biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilecek.