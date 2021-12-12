Antalya Doğa ve Yörük Çalıştayı yapıldı

Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) tarafından düzenlenen Antalya Doğa ve Yörük Çalıştayı, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Çalıştayın açılışında konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Yenilikçi, olmazsak Toroslardaki son Yörük çadırı bu ülkenin güvenliğini sağlayamaz. Ülkenin teknolojisini, sanayisini, robotik düzenlerini bu kültürün son ürünü haline getireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) tarafından düzenlenen Antalya Doğa ve Yörük Çalıştayı, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Manavgat ve çevre ilçelerde etkili olan Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangının ardından bu yıl 'doğa' temasıyla düzenlenen çalıştayda, 30'a yakın Yörük kültür derneğinden temsilciler yer aldı.

“Yörüklük bir nostalji değildir”

Çalıştayın açılışında konuşan Belediye Başkanı Uysal, Yörük kültürünün geleceğe aktarılmadığı, yarının dünyasına uyarlanmadığı zaman bir nostalji olarak kalacağını söyledi. Başkan Uysal, iş disiplininden kendine yeter bir iktisat üretmeye, liyakata dayalı toplum yapısından cinsiyetler ve yaş kuşakları arasındaki adalete geniş kültür ve değerler silsilesinin ancak gelecek kuşaklara aktarılmasıyla Türkiye'nin yükselebileceğinin altını çizdi.

Yörüklerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüklediği misyonla ulusal güvenlik düzenin çok önemli bir direnç noktası olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Yenilikçi, olmazsak Toroslardaki son Yörük çadırı bu ülkenin güvenliğini sağlayamaz. Nostalji yaparken el alem bütün mallarımıza çöker. Ruhumuz bile duymaz” dedi.

“Yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz”

Geleceği kurgulamayan Yörük yaşamı değerlerinin ancak bugünün eğlencesine dönüşebileceği uyarısında bulunan Başkan Uysal, “Yörük yaşantısı, iş disipliniyle, inovasyonuyla, kendi bilgi sistemiyle, meritoktarik yapısıyla, en önemlisi liyakate dayalı toplum dizilimi, en yeteneklilerinin en başa getirilmesi bu yapısıyla bizi gelecekte donatacak, güçlü kılacak bir kültür olduğu için önemlidir. Asıl mesele bu. Ülkenin geleceğiyle ilgili verebileceği şeyler. Toplumcu, mücadeleci, gelecek tasavvuruyla yaşayan güçlü bir kültürdür, Yörük kültürü. Uzay, bilişim, yenilik çağına, uluslararası ve iktisadi rekabet çağına uyarlayarak yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Mış gibi değil. Gerçekten ülkenin teknolojisini, sanayisini, robotik düzenlerini bu kültürün son ürünü haline getireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Eğer bunu yapmayacaksak, diğer yapacağımız şeylerin bize çok da hayrı olmaz” diye konuştu.

“Büyük yangının ardından”

YÖRKAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu ise, Manavgat bölgesinde yaşanan yangın ve Türkiye'nin birçok noktasında meydana gelen doğal afetlerinin ardından çalıştayı doğa temasıyla gerçekleştirmeye karar verdiklerini söyledi. Doç. Dr. Uslu, “Bu çalıştay, Muratpaşa Belediyemiz ve Başkanımız Sayın Ümit Uysal'ın çok kıymetli destekleriyle süregelen bilimsel çalıştaylar ve sempozyumların 4'üncüsünü oluşturuyor” diye konuştu.

“Anne ve baba tarafından Yörük”

Başkan Uysal, çalıştayın son oturumunda Yörük kültürüne ilişkin ilgisinin hem anne hem baba tarafından Yörük olmasının yanı sıra yerleşik topluma göre konar göçer ekonomi ve kültüre sahip bir toplumun daha inovatif, yenilikçi, ulusu ve toplumu daha ileri götürebilecek dinamizm görüyor olmasından kaynaklandığını söyledi.