Antalya Doğal Yaşam Parkı'na çocuklar için engelsiz park

Alanda yeniden düzenlenen oyun parkında çocuklar, hem sevdikleri hayvanlarla buluşuyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen, zengin hayvan türleri ve geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ara tatilde de öğrenciler başta olmak üzere binlerce kişiyi ağırladı.

Çocuklar için engelsiz park

Geyik, zebra, aslan, kanguru, puma, midilli atı, karaca ve deve gibi değişik türden hayvanı yakından görme imkanı bulan çocuklar, Doğal Yaşam Parkı içerisinde yeniden düzenlenen oyun parkında da eğlenceli anlar yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kumla kaplı yüksek güvenlikli yeni nesil çocuk oyun parkı kuruldu. Parkta engelli bireylerinde kolayca erişim sağlayarak yararlanabileceği oyun gurubu yer alıyor. Park içerisinde salıncak, kaydırak, halatlı tırmanma modülleri, tahterevalli, dönence, kum havuzu ve oyun evi yer alıyor.

Doğal Yaşam Parkı'nda içerisinde ayrıca çocuklar için maket hayvanlardan oluşan bir bölüm de kuruldu. Zürafa, fil ve zebranın birebir ölçülerde yapılmış olduğu maketlerin yer aldığı bölüm çocukların ve büyüklerin ilgisini çekiyor. Çocuklar ve aileler maket hayvanlarla bol bol fotoğraf çektiriyor.