Antalya Düşünce Platformu üyelerinden Türkiye Gazetesine ziyaret

Antalya Düşünce Platformu üyeleri, görevine yeni başlayan Türkiye Gazetesi Antalya Baskı Tesisleri İşletme Müdürü Ufuk Ertürk'ü ziyaret ederek başarı temennisinde bulundu.

Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ve beraberinde bulunan heyet, Türkiye Gazetesi Antalya Baskı Tesisleri İşletme Müdürü Ufuk Ertürk'ü ziyaret etti. Altınova Serik Caddesi üzerinde bulunan matbaada gerçekleşen ziyarette Ertürk, Türkiye Gazetesinin tarihi hakkında bilgi verdi. Altı bölgede baski tesisi olan gazetenin ilk baskısının 30 Mart 1972 yılında gerçekleştirildiğini belirten Ertürk, “Baskı teknolojisinde yaşanan gelişmeleri kurum olarak bizlerde yakından takip ediyoruz. Son olarak İstanbul'da inavasyon çalışmalarımız çerçevesinde İhlas Ambalaj Baskı Tesisimiz faaliyete geçti. Yapmış olduğumuz bu önemli yatırım ile sadece gazete matbaasına yönelik olarak değil, aynı zamanda binlerce kurum ve kuruluşunda dergi, ambalaj başta olmak üzere koli, katalog, gazete ve birçok yayınının baskısını gerçekleştiriyoruz. Diğer bölge tesislerimizde olduğu gibi Antalya'daki hizmetlerimizi de arttirarak devam ettireceğiz” sözlerine yer verdi.

"Türkiye Gazetesi ülkemizin en eski gazetelerinden birisidir"

Ziyarette duyulan ilgiden memnun kaldığını belirten Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ise, “Antalya Düşünce platformu olarak yeni göreve başlayan Ufuk beye başarı dileklerini ilettik. Kuruluş niyeti ve ilkelerimiz hakkında bilgiler verdik. Türkiye Gazetesi ülkemizin en eski gazetelerinden birisidir. Umarım yıllar önce çıktığı bu yolculuk aynı başarı çerçevesinde ilerler” dedi.

Ziyarette Başkan Güvenbaş tarafından Ertürk'e saat hediye edildi. Ertürk de gazetenin arşivinin bulunduğu salonu gezdirerek, geçmiş baskılar hakkında kısa bilgi verdi.

Ziyarette Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Asim Özgüven, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk, Av. Fatma Kahraman, Mali Müşavir Leman Sapaz ve Hüseyin Kemeç de hazır bulundu.