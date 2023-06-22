Antalya Düşünce Platformu'ndan Ukrayna hamlesi

Antalya Düşünce Platformu üyeleri Ukrayna konsolosluğu ile geliştirdiği proje çerçevesinde Ukrayna'nın en önemli iş insanı derneklerinden birinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası çeşitli ülkelerde ticari faaliyet imkanları arayan, özellikle Türkiye'de yatırım yapmayı hedefleyen Ukrayna'nın önde gelen iş insanları, Antalya Düşünce Platformu ile işbirliği içerisine girdiler.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda her iki ülke temsilcisi iş insanları faaliyet gösterdikleri alanlarda yatırım imkanlarını değerlendirdiler. Reklamcılıktan, uluslararası lojistiğe bir çok alanda karşılıklı mutabakata varan iş insanları Türkiye - Ukrayna arasındaki ticaret hacminin artması için projeleri oluşturmaya başladı.

Antalya Düşünce Platformu başkanı Halil Güvenbaş “Ukrayna konsolosluğuna bize gösterdiği güven ve imkanlar için teşekkür ediyorum. Antalyalı iş insanı üyelerimiz ile Ukrayna'nın öncü iş insanları arasında çok verimli görüşmelere tanık olduk. Hem ülkemizin menfaatleri hem de Ukraynalı dostlarımızın zor günlerinde yanlarında olmak noktasında bu çalışmaları oldukça anlamlı buluyorum” dedi.

Antalya Düşünce Platformu'nun Ukraynalı iş insanları ile gerçekleşen toplantıları yurt geneline yayması, ticaret hacminin artması için yeni çalışmalar yapması bekleniyor.