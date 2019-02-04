Antalya, EMITT Turizm Fuarı'nda tanıtıldı

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) ile devam etti. Antalya turizmi, dünyanın 4'üncü en büyük turizm fuarı olarak gösterilen EMITT'e katılım sağlayarak yeni sezon öncesi tanıtım gerçekleştirdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatları ile ‘Destination Antalya' konseptinde hazırlanan EMITT Antalya stantında, Antalya'da bu yıl ilan edilen Aspendos Yılı'na uygun olarak antik Aspendos Tiyatrosu temalı stant tasarımı kullanıldı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, EMITT 2019 Antalya stant katılımı ve organizasyonu BAKA tarafından organize edildi. Antalya'nın önde gelen turizm kuruluşlarının katılım sağlayarak Antalya tanıtımı gerçekleştirdiği stant, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen EMITT Fuarı'nda yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği stantlar arasında yer aldı. Adeta ziyaretçi akınına uğrayan Antalya stantında bu yıl tarih teması seçilen Aspendos'un yanı sıra, turizm teması olarak seçilen golf turizmi ön plana çıktı.

Turizmden sorumlu Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar'ın başkanlık ettiği Antalya EMITT 2019 tanıtım heyetinde Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB), Spor Turizmi Birliği (STB), Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) ve Antalya Tanıtım ve Turizm Geliştirme A.Ş. (Antalya Destination) yer aldı. Expo 2016 Antalya'nın tanıtımı ise Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünce EMITT ziyaretçilerine anlatıldı.

EMITT 2019 Antalya stantını yerli ve yabancı bir çok üst düzey profesyonel ve yönetici ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, EMITT 2019'un ilk gününde Antalya stantını ziyaret ederek tanıtım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Isparta Valisi ve Batı Akdeniz Yönetim Kurulu (BAKA) Başkanı Ömer Seymenoğlu ve Burdur Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu üyesi Hasan Şıldak, Antalya stantını ziyaret ederek BAKA Genel Sekreteri Abdullah Madenci'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fuar ziyaretleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de, Antalya stantını ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Antalya'da Aspendos Zamanı

Bu yıl Antalya'da 2019 Aspendos yılı ilan edilmesi nedeniyle Antalya stantının teması #aspendostime olarak belirlendi. Antalya'nın deniz-kum-güneş olarak özetlenen resort turizminin yanı sıra, turizmin on iki aya yayılması ve turizm gelirlerinin artırılması amacıyla alternatif turizm alt sektörleri de Antalya stantında tanıtıldı. BAKA tarafından, Antalya Tanıtım A.Ş. (Antalya Destination) işbirliğinde organize edilen EMITT 2019 Antalya stantında Antalya turizminin önde gelen kuruluşları tanıtım gerçekleştirdi.

Antalya'da gelir düzeyi yüksek turistleri hedefleyen golf turizminin de tanıtımının yapılacağı Antalya stant alanında mini bir golf alanı oluşturuldu. Başarıyla golf atışı gerçekleştiren ziyaretçiler arasında yapılan çekiliş ile EMITT tutkunları Antalya'da tatil, Aspendos Opera ve Bale Festivali konser biletleri, Antalya tanıtım filmleri flash bellekleri, Antalya'nın ünlü bergamot kabuğu reçelleri ve diğer hediyeleri kazanma şansı yakaladı.

Antalya stant alanında fotoğraf çektirerek sosyal medyada #aspendostime etiketi ile bol bol paylaşımda bulunan EMITT 2019 Antalya ziyaretçileri yapılan çekilişler ile bir çok hediyenin sahibi oldular. Bu yıl ülkemizde plastik poşetlerin kullanımdan kaldırılmasına uygun olarak çevreci bir tasarım ile hazırlanan Aspendos baskılı bez çantalar ve yine Aspendos baskılı bez valiz kılıfları, EMITT 2019 Antalya stant ziyaretçilerine takdim edildi.

Antalya stantında bu yıl ayrıca Antalya'nın tarihi zenginliğine ve köklü geçmişine vurgu yapmak üzere canlı heykel adam gösterisi de gerçekleştirildi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda yurt dışından tekrar anavatanına ve Antalya'ya kazandırılan ve halen Antalya Müzesinde sergilenen Yorgun Herkül (Weary Hercules) canlı heykel olarak EMITT ziyaretçilere sunuldu.

Antalya Tanıtım Filmleri

EMITT 2019 Antalya stantında Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun önderliğinde BAKA tarafından hazırlanan tanıtım filmleri de büyük ilgi gördü. Ülke gruplarına göre ayrı ayrı ve tematik bazda, Avrupa Pazarı, Rusya Pazarı, Arap Pazarı, Çin Pazarı, Spor Turizmi Pazarı ve Düğün Turizmi Pazarı olmak üzere 6 farklı kategoride ve 7 dilde Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Çince ve Hintçe olarak reklam filmi odaklı olarak hazırlanan Antalya Nefes Tanıtım Filmleri, EMITT Fuarı boyunda Antalya stantında kurulan video wall büyük ekranda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

4 gün süren fuar boyunca geniş ziyaretçi akınına uğrayan ve bu yıl düzenlemiş olduğu etkinlikler ve çekilişler ile oldukça canlı ve enerjik bir görünüm sunan Antalya 2019 EMITT stantı turizm profesyonellerinden tam puan aldı. Aspensos teması ile dizayn edilen EMITT 2019 Antalya standı, EMITT Fuar Yönetimince, Turizm Merkezleri Dalında En İyi Stant Dekoru kategorisinde birinci seçilerek ödüle layık görüldü. Antalya stantının EMITT 2019 birincilik ödülü, Fuar Yönetimince bir plaket ile Antalya stantına takdim edildi.

90 ülkeden katılımcı ve 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan EMITT 2019, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin iş ortaklığında düzenlendi.