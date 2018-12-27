Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne Ulucan asaleten atandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne 25 Mayıs'ta vekaleten atanan Mehmet Murat Ulucan'ın asaleten ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan vali, emniyet müdürü, rektörlük ve başkan yardımcılığı atamaları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararlarına göre, 25 Mayıs'ta Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne vekaleten atanan Mehmet Murat Ulucan'ın asaleten ataması yapıldı. Mehmet Murat Ulucan, 25 Mayıs'tan buyana Antalya il Emniyet Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Mehmet Murat Ulucan kimdir?

1987 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1991 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle 1991 yılında mesleğe başlayan Sn. Mehmet Murat ULUCAN, sırasıyla; 1991-2004 yılları arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde, 2004-2008 yılları arasında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğünde, 2008-2012 tarihleri arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis evi ve Sancak Tepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde, 2012-2013 yılı tarihleri arasında İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu (Kilyos) Arnavutköy Polis Okulu Müdürlüğünde, 2013-2016 tarihleri arasında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevinde ve 2016-2018 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanı olarak görev yapmıştır.

Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmalarından dolayı çeşitli zamanlarda TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca çok sayıda taltif ve takdirname ile ödüllendirilmiştir.

25.05.2018 tarihli Bakanlık Oluru ile Antalya İl Emniyet Müdür Vekili olarak atanmış ve 26.05.2018 tarihinde göreve başlamıştır.

Mehmet Murat Ulucan aslen Kayseri'li olup; 08.01.1969 Ankara doğumlu, evli ve iki çocuk babasıdır.