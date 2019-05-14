Antalya Emniyet personeli ve aileleri iftar yemeğinde bir araya geldi

İftarda yemekleri İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi servis etti.

Dini ve toplumsal hayatımızda önemli bir yeri olan, yardımlaşma ve dayanışma duygularının daha da güçlendiği Ramazan ayında vesilesiyle Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine iftar programı düzenlendi. Uncalı Polis Lojmanları içerisinde düzenlenen iftara İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve ailesi de katıldı.

Emniyet Müdürü Uluca, eşi Selda Ulucan ile birlikte kendi elleriyle yemekleri servis ederek, çocuklara yönelik yapılan aktiviteler de ise, çocuklara pamuk şeker ve ramazan macunu ikram etti. Mehter Takımı, Semazen ve Karagöz Hacivat gösterilerinin de yer aldığı iftar programında, iftar yemeğinin ardından şehitlerin ruhuna dua okundu.