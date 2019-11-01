İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya Emniyeti'nde rütbe terfi töreni

Antalya Emniyet Müdürlüğü, 21 personelin bir üst rütbeye terfi etmesinden dolayı tören düzenledi.


Yılı Yüksek Değerlendirme Kurulunca Antalya Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli; 2.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine 2, 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine 6, 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine 7, Emniyet Amiri rütbesinden 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine 6 olmak üzere toplam 21 personele, rütbeler İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan tarafından törenle takıldı.


Yaptıkları çalışmaların geri dönüşlerinin olumlu olarak yansıdığını ifade eden Ulucan, tüm personeli ayrı ayrı tebrik ederek, her zaman onlara destek verdiğini kaydetti.


Ulucan, “Polislik mesleği zor ve meşakkatli bir meslektir. Bu görevi yerine getirirken ailemizden, özel hayatımızdan birçok fedakârlık yapmaktayız. Bizlere başarılı çalışma ortamı sağlayan ailelerimize, eşlerimize, bizlere verdikleri destek ve güvenden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.