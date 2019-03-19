Antalya emniyetinden huzur toplantıları

Antalya'nın kent merkezi ve tüm ilçelerinde polis ile halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik huzur toplantıları düzenlendi.

Mart ayının ilk iki haftasında Antalya kent merkezi ve ilçelerinde, ilçe kaymakamları, ilçe emniyet müdürleri ve amirlerinin başkanlığında yapılan toplantılara, mahalle muhtarları, esnaflar, ev ve iş kadınları, öğretmen ve öğrenciler, servis sürücüleri, çeşitli meslek kuruluşları ve STK temsilcileri katıldı.

Polis ile halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik düzenlenen toplantıda, güvenlik ve asayiş konularında halkın tespitlerinin yanı sıra değerlendirme ve beklentileri, daha huzurlu bir yaşam alanı için halkla ortak çalışmalar yapılabilmesi, toplumda ortaya çıkan problemlerin altında yatan nedenlerin bulunabilmesi, yeni suç yöntemleri ve bunlarla nasıl mücadele edileceği hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi, vatandaşların şikayet ve sorunlarının, yerinde ve birebir iletişim kurularak değerlendirilip çözüm üretilebilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçiminin güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılabilmesi için gereken planlamanın bilgilendirilmesi gerçekleştirildi.