Antalya Emniyetinden huzur toplantısı

Toplantılarda vatandaşlara, şüpheli gördükleri her şahıs yada konuyu polise bildirmeleri istendi.

İlçe Emniyet Müdürleri ve amirlerinin başkanlığında, nisan ve mayıs ayının ilk iki haftası içerisinde; Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Akseki, Demre, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde huzur toplantıları yapıldı. Toplantılara mahalle muhtarları, esnaflar, ev ve iş kadınları, öğretmen, öğrenciler, servis sürücüleri, değişik meslek kuruluşları ve STK temsilcilerinden oluşan yaklaşık 620 kişi katıldı. Katılımcılara yürütülen projeler ile ilgili bilgilendirmelerin yanı sıra, asayiş, trafik, güvenlik, siber suçlar, terörle mücadele, bilişim suçları, kaçakçılık ile mücadele, uyuşturucu ile mücadele, yeni suç yöntemleri ve bunlarla nasıl mücadele edileceği konularında görüşüldü.

"Şüpheli konuları ihbar edin uyarısı"

Toplantıda, suçların önlenmesi, meydana gelen olayların çözülmesi, suç işleyen şahısların kısa sürede yakalanmasının sağlanması amacıyla güvenlik kameralarının önemi anlatıldı. İhbarların da önemli olduğu vurgulanan toplantıda, vatandaşların şüphelendikleri şahıs ve olaylarla ilgili gördükleri veya bilgi sahibi oldukları konularda 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 155 Polis Hattı'na, "Alo 140 Terör İhbar Hattı'na veya Emniyet Müdürlüğü birimlerine bizzat müracaat ederek bildirebilecekleri hususunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.