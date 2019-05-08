Antalya Emniyetinden risk altındaki çocuklara yönelik kurs

Suça sürüklenen risk altında bulunan çocukların, suçlardan ve zararlı alışkanlıklardan korunması, risk faktörlerinin belirlenmesi ve belirlenen bu nedenlere çözüm önerisi getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamında Geleneksel Türk Sanatlarının geçmişten geleceğe taşınması ve tanıtılması amacıyla nakış, deri, seramik, ebru, kuyumculuk, mutfak, bez bebek, minyatür, cam füzyon, çarpana dokuma ve Türk İslam Sanatı gibi 16 alanda “Her Ustaya Bir Çırak” sloganıyla “Geçmişimiz Geleceğimizin Ellerinde Canlanıyor” isimli projeli çalışma başlatıldı. Projeye Antalya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü destek verdi.

17 Nisan tarihinde başlatılan ve yaklaşık 2,5 ay devam edecek kurslara dahil edilen çocukların mesleki eğitim kurslarının yardımıyla, bulundukları toplum içerisinde statü kazanmaları, suç riski olan çevrelerden korunmaları ve faydalı alışkanlıklar edinerek olumlu rol-modellerle özdeşleşmeleri sağlanıyor. Kursiyerler, Muratpaşa ilçesinde bulunan Antalya Olgunlaşma Enstitüsü binasında ve Konyaaltı Olgunlaşma Enstitüsü Mehmet Zeki Balcı Yerleşkesinde alanlarına göre eğitim alıyor.