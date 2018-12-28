Antalya emniyetinden seçim tedbirleri toplantısı

01 Ocak 2019 tarihinde başlayacak olan seçim takvimi çerçevesinde, seçim öncesi, esnası ve sonrasında alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü Uncalı Hizmet Binasında, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri, Şube Müdürleri ve yardımcıları, polis merkez amirlerinin katılımları ile toplantı düzenlendi.

Toplantıda seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi ile seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansımasının sağlanması kapsamında bilgilendirmeler yapıldı.