Antalya Emniyetinden şehit aileleri, gaziler ve malüller İçin iftar

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın ev sahipliğindemi iftara Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya protokolü, şehit aileleri, gaziler, malüller ile ailelerinin katıldı.

Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan yemekte yaptığı konuşmada "Ramazan ayında, ülkemiz için, vatan için ve tüm mukaddeslerimiz için hiç düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizin siz aileleri ve gazilerimiz ile beraber olmanın gururunu yaşıyorum. Vatanımızın, Devletimizin ve Milletimizin bekası ve şanlı bayrağımızın gönderden hiçbir zaman inmemesi için canlarını vermiş olan kardeşlerimizin aziz hatıralarını yaşatabilmek ve şehitlerimizin kutsal emanetleri siz kıymetli aileleriyle her zaman birlik içerisinde olmak boynumuzun borcudur." dedi.

"Bizim inancımıza göre şehitlik erişilebilecek en yüksek mertebelerden birisidir." diyen Mehmet Ulucan şöyle devam etti: "Hepimiz er geç ölümü tadacağız ama böyle bir ölüm istese de herkese nasip olmuyor. Siz şehitlerimizin acılı yakınları, aileleri, çocukları, bu acınızın yanında esasında çok değerli, çok önemli rütbeleri de taşıyorsunuz ve inanıyoruz ki şehitler ailelerine şefaatçi olurlar. Şehit ve gazilerimiz; bizim için her karışının diyeti kanla ödenen kutsal vatan toprağını paha biçilmez hale getiren ve aynı zamanda millet olarak varoluşumuzun, birlik ve beraberliğimizin, vatan ve bayrak sevgimizin sembolüdür."