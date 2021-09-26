Antalya, EXPO 2021 Hatay'da 'Düğmeli Ev' ile tanıtılacak

Hatay'da EXPO 2021'in düzenleneceği alanı ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona içinde Düğmeli Ev bulunan Antalya Bahçesi ile katılacaklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları Buluşması için Hatay'da bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantıya katılan Belediye Başkanları ile birlikte EXPO 2021 Hatay alanını gezdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonda Antalya Bahçesi ile yer alacağını açıklayan Başkan Böcek, Antalya Bahçesi'nin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu. Böcek, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve yetkililerden organizasyonla ilgili bilgi aldı. Ardından Çınaraltı Uzun Çarşı ve eski Antalya evlerinin bulunduğu Zenginler Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

“EXPO 2021 Hatay'a katılacağız”

Dünya'nın en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul edilen EXPO'nun, bu yıl 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hatay'da “Medeniyetler Bahçesi” temasıyla gerçekleştirileceğini hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi olarak EXPO 2021 Hatay'a katılarak, Antalya'nın kültürel, folklorik, bitkisel ve tarihi güzelliklerinin uluslararası alanda tanıtımını yapacaklarını söyledi.

“Antalya düğmeli ev ile tanıtılacak”

Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine ayrılan alanda oluşturacağı pavilyonda Akseki ve İbradı ilçelerindeki tarihi 'Düğmeli Evler' temalı bir yapı ile yer alacağını aktardı. Düğmeli evin içinde Antalya'nın tarihi ve turist değerli tanıtılacağını anlatan Başkan Muhittin Böcek, kuraklık ve iklim değişikliği temalı çalışmaların olacağını kaydetti.

“Antalya günleri düzenlenecek”

Fuarda ‘Antalya Günleri' etkinlikleri düzenleyeceklerini söyleyen Böcek, “Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) sevilen oyunlarını sahneleyecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve Antalya Senfoni Orkestrası da konserler verecek. Ayrıca Antalya bölgesinin yöresel müzikleri ve halk oyunları gösterileri sahnelenecek” dedi.

“Antalya lezzetleri tanıtılacak”

Antalya'nın yöresel lezzetlerinin de ziyaretçilerle paylaşılacağını aktaran Başkan Muhittin Böcek, “Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği, Antalya'nın yöresel mutfağını tanıtacak. Fuar ziyaretçileri Antalya Piyazı, kabak tatlısı, portakal ve turunç reçeli gibi Antalya'ya özgü lezzetleri tatma imkanı bulacak” diye konuştu.

Fuarda, Antalya bölgesinin yöresel el sanatlarının da sergileneceğini belirten Başkan Böcek, kadın kooperatifleri tarafından üretilen yöresel ürünlerin beğeniye sunulacağını söyledi.