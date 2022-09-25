Antalya Food Fest, gastronomi dünyasına ışık tutuyor

Turizmin başkenti, lezzetin kaynağı Antalya'da Food Fest Antalya coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek festivalin ikinci gününde Food Fest alanında halkla buluştu. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği Food Fest çerçevesinde ünlü sanatçı Işın Karaca da muhteşem bir konser verdi.

Uluslararası gastronomi festivalinde ikinci gün yine onlarca panel ve workshop gerçekleşirken, ülkemizden ve dünyadan gelen ziyaretçiler etkinlikleri yoğun ilgiyle takip ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen I. Uluslararası Food Fest Antalya, yerel lezzetlerin keşfedildiği, öğretici ve eğlenceli birbirinden farklı etkinlikle devam ediyor. Yerel gıdaya sahip çıkmak amacıyla, “Sürdürülebilirlik, Biyoçeşitlilik & Yerel Ürünlerin Desteklenmesi” temasıyla düzenlenen festivalde dünyadan ve Türkiye'den birbirinden ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, gastronomi ve turizm yazarları, sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri, yeme içme sektöründeki işletmeciler bir araya geliyor.

İlgiyle takip ediliyor

Festivalin ilk gününden itibaren düzenlenen panel, söyleşi ve workshoplarda her biri alanının uzmanı sektör temsilcileri, ülkemizin ve dünyanın ünlü ve Michelin yıldızlı şefleri katılımcı olarak yer alıyor. Temiz tarımdan sürdürülebilir gastronomiye, yerel mutfaklardan biyoçeşitliliğe, baharat madenciliğinden turizm gastronomisine pek çok farklı içerikteki panel ve söyleşi festivali ziyaret edenler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Başkan Böcek festival alanında

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de festivalin ikinci gününde Food Fest alanındaydı. Festival alanının tek tek ziyaret ederek halkla biraraya gelen Başkan Böcek, vatandaşlarla bol bol sohbet etti fotoğraf çektirdi. Antalyalılar Food Fest için Başkan Böcek'e teşekkür etti.

Onlarca panel, şov ve workshop

Uluslararası Food Fest Antalya, ikinci gününde de farklı içerikteki panel ve workshoplarla ziyaretçilerden tam not aldı. Festivalin ikinci günü ilk panel “STKların Turizm Gastronomisinde Etkin Rolü” başlığıyla yapıldı. Moderatörlüğünü Gökmen Sözen'in yaptığı panele ÇUKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Zaimoğlu, TAFED Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz ve MASTOB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Barut konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörlüğünü Vedat Başaran'ın yaptığı panel ise “Coğrafi İşaretli Ürünler ve Bölgenin Sürdürülebilir Gastronomisine Etkisi” başlığıyla gerçekleşti. Panelde; YÜciTA Başkanı Yavuz Tekelioğlu, Tarım Programcısı Merve Ekinci, METRO Türkiye Kategori Müdürü Birol Uluşan ve ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz konuşmacı olarak yer aldı.

Cihan Cetinkaya'nın moderatörlüğünde düzenlenen “Gastronomide Otel ve Restoran Pazarında Ağırlama Sanatının Önemi” başlıklı panelin konuşmacıları; Le Pain Quotidien Marka Müdürü Levent Şahin, Papillon Hotels Direktörü Kenan Demirel, Mürver Restaurant Müdürü Gürkan Özkan oldu.

“Gastronomi Turizminde Antalya Lezzetlerinin Önemi ve Ürünlerin Çeşitliliği” paneli; Chayote Kaş Sahibi & Şefi Tuncay Gülcü, Executive Şef Mihta Yıldırımtaş, Mürver Restaurant Executive Şefi Mevlut Özkaya'nın katılımıyla gerçekleşti.

Cenk Girginol'un moderatörlüğünü yaptığı “Geçmişten Geleceğe Lezzet Mekanları” panelinde ziyaretçiler Gazyağcı Furun Kebapçısı 5. Kuşak Temsilcisi Huseyin Çınalı, Elmacı Pazarı Güllüoğlu 6. Kuşak Temsilcisi Murat Güllü ve İmren Pastanesi 4. Kuşak Temsilcisi Eren Ölmezer'in deneyimlerini dinleme fırsatı buldu.

“Antalya Otellerinin Gastronomideki Başarısı” paneli; Önder Köse'nin moderatörlüğünde ve Paloma Finesse Hotels Executive Şefi İlhan Onay, Maxx Royal Resorts Executive Şefi Sami Kahrıman, Swandor Hotels & Resorts F&B Müdürü Burkay Durukan ve Limak Cypurs Deluxe Hotel Executive Şefi Ali Rıza Dölkeleş'in katılımıyla gerçekleşti.

Festivalin ikinci gününde düzenlenen son panelde ise “Nitelikli Tarımın Bölgesel Gastronomiye Etkisi” konusu ele alındı. Moderatörlüğünü Bilge Keykubat'ın yaptığı panelde; Eli Belinde Tarım Kurucusu Aslı Aksoy Bodur, Tohum Ambarı Kurucusu Berker Çiftçi, İksirli Çiftlik Kurucusu Ece Aydın ve Kolektif Chefs Kurucusu Yalçın İnam'ın konuşmaları ziyaretçiler tarafından ilgiyle dinlendi.

Dünya şeflerinden lezzet şov

Festivalin ikinci günü panellerin yanı sıra ülkemizden ve yurt dışından ünlü isimlerin, usta ve Michelin yıldızlı şeflerin katıldığı workshoplara da sahne oldu. Dünyaca ünlü şefler İtalya'dan Luigi Taglienti, Portekiz'den Rui Silvestre, İspanya'dan Joann Artieda, Macaristan'dan Jen Racz yaptıkları workshoplarda festival alanında tam bir lezzet şov sunarak, festival alanındaki turistleri ve konukları kendilerine hayran bıraktılar.

Ünlü şeflerden Antalya mutfağının izleri

Festivalde gün boyunca ayrıca Diyetisyen Şeyda Dikmen Öğdük, Tarım Yazarı ve Fütürist Mine Ataman, Influencer Murat Atay, Sunucu Nursel Ergin, Türk Mutfağı Araştırmacısı Ömür Akkor'un yanı sıra ünlü şefler Arda Türkmen, Cüneyt Asan, Beyhan Kadayıfçı ve Uğur Volkan Uysal'ın katıldığı workshoplarda baharatların, Anadolu ve Antalya mutfağının izleri sürüldü.

Işın Karaca'dan muhteşem konser

Gastronomi Festivali Food Fest Antalya'nın 2'nci günü ünlü sanatçı Işın Karaca'nın birbirinden güzel şarkıları eşliğinde tamamlandı. Karaca hayranları Karaalioğlu Parkında düzenlenen konser alanını hınca hınç doldurdu. Antalyalılar sanatçının en güzel şarkılarını hep birlikte seslendirerek muhteşem bir akşam yaşadı.

Gastronomi şöleninde son gün

Festivalin son günü ise İpek Kozasından Portakal Çiçeği Broşu Yapımı etkinliğinin yanı sıra gün boyunca ünlü şef Danilo Zana, Joe Barza, Tuncay Gülcü, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Jaime David Rodriguez Camacho, Pere Planagum Sala, Elif Korkmazel, Türev Uludağ ile workshop'lar, çok sayıda panel ve söyleşi düzenlenecek. I. Uluslararası Food Fest Antalya, akşam saatlerinde düzenlenecek Akustik Konser ile sona erecek.