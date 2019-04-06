Antalya Grand Prix 2019 açılış töreni yapıldı.

76 Ülkeden 188'i kadın toplam 485 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada Türkiye Judo Federasyonu başkanı Sezer Huysuz açılış konuşmasında, 2019 Judo Grand Prix'e katılan tüm ülke delegeleri ve sporculara hoş geldin diyerek, olimpiyat yolunda başarılar diledi.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius Vizer ise Antalya'da olmaktan çok büyük mutluluk diliyorum diyerek, "Spor bakanı Kasapoğu'na teşekkür ediyorum. Birlikte çok önemli bir sosyal projeye imza attık. Burada mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Ayrıca burada bizi mükemmel bir şekilde ağırlayan Türkiye Judo Federasyonuna sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaoğlu yaptığı konuşmada Antalya'nın turistik ve spor alanın dünyada yer almak istediğini belirterek, judonun ilk okullara kadar inmesi konusunda yapılan anlaşmanın dünya judo federasyonu ile imzalandığını belirtti. Karaoğlu, "Bu hafta sonu Antalya'da birçok farklı branşlarda düzenlenen organizasyonlarda dünyanın birçok yerinden 3 bin 500 sporcu burada. Bu organizasyonu ilimize veren Türkiye federasyonu ve dünya federasyonuna teşekkür ederim" diyerek, 2019 Judo Grand Prix'de mücadele eden tüm sporculara başarılar diledi.