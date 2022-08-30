Antalya ‘güzellik' için kenetlendi

Güzellik sektöründe Türkiye'nin en başarılı fuarlarından biri olmayı başaran Beutylife & Cosmo Hair Expo'nun 2'ncisi 24-27 Eylül 2022 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Uluslararası organizasyona dönüştürme çalışmaları süren fuar için Antalya'daki yerel yönetim ve meslek odaları tam destek verme kararı aldı.

Katılımcı ve ziyaretçi yoğunluğuyla sektörün Türkiye'deki en etkin organizasyonları arasına girmeyi başaran Estetik Güzellik Kişisel Bakım Kozmetik ve Kuaför Ekipmanları Fuarı'nın bu yıl daha da görkemli geçmesi için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Antalya Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Tolgahan Demir, “Bölgesel güçbirliği sergileyeceğimiz Beutylife & Cosmo Hair Expo, bu yıl 20 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak. Turizmin başkenti Antalya'da 2'ncisini gerçekleştireceğimiz fuarımıza 11 şehrin ilgili meslek odaları destek verecek. Sektörün Türkiye'deki en önemli organizasyonu için geri sayım başladı. Yerel yöneticilerimizi ve birçok kurumu ziyaret ederek desteklerini aldık. Yoğun ilgiden çok memnunuz” dedi.

Geniş sektör yelpazesi

Fuarın Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf Odası, Antalya Berberler Esnaf Odası başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle gerçekleştirileceğini belirten US Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler de, “Fuarımıza 81 ilden sektör temsilcilerini davet ediyoruz. Uluslararası birçok markanın yeni ürünlerini, medikal estetik, profesyonel kozmetik, saç, SPA, wellness ve fitness ile ilgili en gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemlerini sergileme fırsatı sunacak olan fuarımızda, alanında uzman, yerli ve yabancı doktorları, plastik cerrahlarını, estetik ve güzellik uzmanlarını, dermatologları, kuaförleri, makyaj sanatçılarını ve diğer sektör profesyonellerini ağırlayacağız. Geçen yıl sektör temsilcilerinden tam not alan ve birçok firmanın yeni bağlantılar yaptığı etkinliğimizin ikincisinde hedefimiz ziyaretçi sayısında 20 bini aşmak. Alanında Türkiye'nin en büyük organizasyonları arasına giren fuarımızla ilgili birçok kurumla görüşmelerimizi tamamladık” diye konuştu.

Uluslararası olacak

Türkiye'de turizmin başkenti Antalya'da gerçekleştirilecek fuarı uluslararası arenaya taşımak için de çalışma yaptıklarını anlatan Ülker Selviler, “Ziyaret ettiğimiz belediye başkanlarımız ve ilgili kurumlarımızın yanı sıra Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu fuarın uluslararası olması çerçevesinde desteklerini iletti. Bu yıl yabancı şirket ve ziyaretçi katılımımız da olacak. Sektörde Türkiye'ye ardını dünyaya duyuracak bir fuar armağan etmek istiyoruz” dedi.

Ege, İç Anadolu Akdeniz buluşacak

Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'den 11 kentin sektör temsilcilerinin ziyaretçi ve katılımcı olacağı Beauty Life Expo ve Cosmo Hair Expo'ya işbirliği ve destek talebi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Alanya Belediye Başkanı Âdem Murat Yücel, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuri Demir, Manavgat Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hasan Özcan, Serik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Recep Savaş, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya KOSGEB İl Müdürü İbrahim Uğur, Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nabi Arslan, Akdeniz Sanayi ve Metal Mesleki Eğitim Okulu Müdürü Mehmet Hanifi İnce ziyaret edildi.